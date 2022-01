Eduardo Yáñez comparte experiencia en su transformación como mujer tras perder exclusividad

AM.- Eduardo Yáñez compartió cómo fue su proceso de transformación sexual, para interpretar a una mujer en una serie, esto tras perder la exclusividad en Televisa y dedicarse a otros proyectos.

El actor de telenovelas como “Destilando Amor” confesó el arduo trabajo que está haciendo para el personaje transexual que interpretará en una serie.

Tras una bajada anímica que vivió hace unos años, el actor ahora luce en forma a sus 61 años de edad, y dice estar listo para cualquier reto que venga.

Yáñez compartió el proceso que sigue para lograr la femineidad que exigía su personaje como travestí para la serie “El Trío” que está próxima a estrenarse.

El histrión añadió cómo fue que ‘entró en personaje’ y cómo se fue afeminando.

A partir de que me dieron el papel, empecé a comportarme como una mujer, ¡claro!, en mi casa, a solas, caminando como modelo, mujer, tratar de adoptar esos movimientos femeninos, que son tan detectables en una mujer, se me hace de los personajes más difíciles que me ha tocado hacer en mi carrera, la dificultad fue lograr llegar a verme como una mujer, y pues ¡estoy buena!", dijo.