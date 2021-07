¡Harto de los haters! Eduardo Yáñez así les responde a sus detractores

CDMX.- Eduardo Yáñez ya no soportó más y decidió enfrentar a sus detractores con un mensaje que los manda directamente a la ‘ching…’

Así lo expresó el actor, quien es conocido por su temperamento, y por responder a todos aquellos que lo ataquen y así lo hizo con un mensaje en internet.

Hoy quiero mandar a mis HATERS a la chin...porque me insultan cuando subo algo que no les parece.Primero estoy aplicando mi derecho de expresión y, segundo, no es necesario insultar. Tercero, este es mi espacio y publico lo que quiero. Al que no le guste, no lo visite. Así que hagan sus maletas que la chingada queda muy lejos”, concluyó.