Eduardo Yáñez revela la verdad de su relación con Angélica Rivera

Este año ha sido una montaña rusa emocional para la exprimera dama y actriz Angélica Rivera. Luego de su divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto, se rumoreó que Angélica Rivera había regresado con su expareja, el también actor Eduardo Yáñez.

En entrevista con el programa Ventaneando, el actor decidió romper el silencio y platicó la verdad sobre su relación actual con Angélica Rivera.

Angélica Rivera y Eduardo Yáñez vivieron un romance en 2007, cuando ambos protagonizaron la telenovela "Destilando Amor".

Recientemente, se les vio a los dos juntos en Miami e incluso se rumoreó que ya estaban viviendo juntos.

A pregunta expresa de si los rumores son ciertos, esto fue lo que contentó:

En cuánto a los rumores de que había llegado a un acuerdo económico con el periodista Paco Fuentes, a quien golpeó en una alfombra roja, también lo negó.

No existe nada de lo que dice ahí no la respuesta es no, no hemos llegado a ningún arreglo ni siquiera yo he tenido que comparecer los abogados se están encargando de todo eso", expresó.