México.- Actualmente Eduin Caz goza de un gran éxito junto a Grupo Firme, del que es vocalista, pero las cosas no siempre fueron así, pues el sinaloense reveló que en su familia todos eran pobres y que tuvo que trabajar duro, hasta vendiendo ropa en un tianguis, para sacar adelante a los suyos.

El cantante Eduin Caz abrió su corazón en una charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa "El minuto que cambió mi destino", y reveló las carencias que tuvo antes del garrafal éxito del que su banda goza ahora.

En la plática con el periodista, el intérprete contó que de chico era 'el más burro del salón', que era muy berrinchudo y explosivo, pero siempre supo que le gustaba cantar, pues para Navidad pedía casetes o aparatos para escuchar música.

Grupo Firme es actualmente una de las bandas más exitosas del género regional. Foto: Instagram

"Escuchaba a Los Tucanes de Tijuana y a Los Tigres del Norte", contó Eduin, además de admirar a un cantante de su localidad, que no era famoso, pero sí el ídolo de Caz pues tenía su cuarto lleno de sus posters y cosas de él.

Eduin reveló que hace apenas unos cinco años, antes de que Grupo Firme se convirtiera en una de las agrupaciones más importantes no solo del país, pues su gira por Estados Unidos se volvió una de las más exitosas, las cosas estaban difíciles.

"Hay un proceso donde un grupo que es totalmente local, que toca todos los días en bares pero tienes que decir 'hasta aquí', hay que hacer que la gente tenga hambre de verte", contó.

Por lo que aplicaron esa estrategia y dejaron tiempo sin presentarse para que la gente los extrañara, para poder hacer una presentación donde pudieran cobrar.

Sin embargo duraron entre cinco meses y un año sin trabajar, pero había que pagar las cuentas, por lo que Isael Gutiérrez, el mánager del grupo, le dijo que un cuñado tenía ropa en una bodega que podía vender .

No había de otra, le dije 'échala para acá'. El domingo madrugamos y llegamos al tianguis mi mamá, mi esposa y yo a vender ropa", platicó.

Eduin contó que en tres semanas logró vender toda la ropa, pues aunque la malbarataba lo que importaba era que se vendiera.

Cuando se le acabó la ropa le avisó a Isael, pero le pidió que ya no le diera ropa para vender, pues lo que quería era cantar, pero no ser solo un músico, quería ser un artista.

Ante la pregunta de Gustavo Adolfo Infante sobre la diferencia de músico y artista, Eduin dijo que un músico se sube a tocar y ya, pero un artista es alguien que inspira a la gente y que los demás quieren ser como él, por eso se enfocó en trabajar duro para ofrecer un buen espectáculo.

Eduin asegura que el dinero no es lo más importante en su vida, pues incluso reveló que el carro que usa es un Tsuru de modelo pasado, y tiene joyas que solo se pone arriba del escenario, pues lo que gana lo destina a su familia.

Yo me he gastado mi dinero ayudando a mi familia, porque todos éramos pobres… el dinero no me mueve, estoy tratando de dejar un bienestar y un patrimonio a mis hijos, porque esto es momentáneo, esto de la música es un sube y baja”, dijo Eduin.

Apenas hace dos meses Grupo Firme y Maluma estrenaron el video 'Cada quien', que se volvió un éxito. Foto: Instagram

Grupo Firme en Coachella

Eduin dijo que participar en el festival Coachella, en Indio, California, es un sueño y se están preparando para dar un gran show, pues quiere dejar huella.

El festival Coachella se realizará durante dos fines de semana en abril próximo, el 15, 16 y 17, y luego el 22, 23 y 24.

Grupo Firme se presentará el 15 y el 22 junto a artistas como Harry Styles, Lil Baby y Big Sean, entre muchos otros. Banda MS también será parte del cartel los días 17 y 24.

"Ese día voy a cantar sin camisa en Coachella... por eso me estoy matando (en el gym), porque en ese evento no existe el regional mexicano, yo voy a meterme a la boca del león, pero no quieren vernos con la texanita como están haciendo sus memes, los vamos a sorprender y van a ver que no es un juego, que es un trabajo y que se logran las cosas con disciplina", explicó.

Además el cantante, quien recientemente recibió su título de la carrera de mercadotecnia, dijo que se está preparando para ser un artista global, por lo que ya está aprendiendo inglés.

Por último, reveló que tras el éxito de la colaboración con Maluma, con el tema “Cada quien”, vienen más duetos con artistas de otros géneros.

“Vienen con otras personas que no son del regional, Guaynaa, es un monstruo en su ámbito, acaba de salir la colaboración con Maluma”, contó, la cual ya tiene más de 40 millones de vistas en YouTube.

