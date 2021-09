Edwin Luna asegura que la producción de ‘La Casa de los Famosos’ le mintió a su esposa Kimberly

CDMX.- Tras el sismo de 7.1 grados que se presentó en algunas partes de la República, incluida la Ciudad de México, el cantante de La Trakalosa, Edwin Luna, compartió que quiso comunicarse con su esposa para saber cómo estaba tras el incidente, pero la comunicación nunca se logró.

Aunque en televisión se vió que Edwin no quiso contestarle la llamada a Kim, es el propio cantante de la ‘Trakalosa’ quien ocupó sus redes sociales para aclarar y evidenciar a la producción de dicho reality, pues asegura que el programa no le permitió hablar con ella.

En cuanto me enteré que había temblado llame a la producción para que pudiera hablar con Kim y me dijeron que por el formato del programa no se podía, me dijeron que mandara un mensaje de voz y así lo hice que por cierto se edito porque mi mujer menciona que estuve muy cortante”, reportó TvNotas