México.- De la misma manera en que Sasha Sokol denunció a través de redes sociales el abuso de Luis de Llano cuando ella tenía 14 años, Mauricio Martínez compartió cuando Toño Berumen intentó tocarlo indebidamente.

El actor de teatro, quien actualmente trabaja en obras de Broadway, reveló a través de un hilo en Twitter que el productor y manager de talento intentó abusar de él, pero tuvo manera de defenderse.

Mauricio Martínez reveló que el manager Toño Berumen lo acosó. Fotos: Instagram

"El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuántos no?", escribió Mauricio motivado por la denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Aunque dijo que no es amigo de Sasha y ni siquiera la conoce, la apoya, y recalcó que siempre se les debe de creer a las víctimas.

Relata Mauricio Martínez su mala experiencia

El actor mexicano contó que lo vivido con el productor sucedió hace dos décadas. “Fui a la oficina de Antonio Berumen en el 2002. Yo iba llegando a la Ciudad de México después de haber estudiado en Nueva York y estaba en busca de un representante para poder firmar un contrato discográfico. Sabía que él era influyente en esa época. Por eso acepté ir a la cita”, comenzó a explicar Mauricio.

El actor de teatro musical destacó que la oficina de Berumen estaba en su casa. “Después de entrevistarme, me pidió que le cantara una canción. Yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño …y ahí fue cuando me di cuenta de que había una cámara que apuntaba a la regadera”, detalló.

Salí bastante nervioso y canté. Me dijo ‘estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?’. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”.

Mauricio continuó y explicó que meses después, cuando ya estaba en Operación Triunfo, viajó a Monterrey para una firma de autógrafos. “Una de los sobrecargos nos reconoció y ofreció ascendernos a mí y a uno de mis compañeros a primera clase y ahí es cuando lo vi; venía con uno de sus grupos juveniles en el vuelo”.

No me dirigió la palabra en todo el vuelo. Se podía cortar el aire con un cuchillo. A mis entonces 24 años sentí como un pequeño triunfo demostrarle a ese acosador que yo podía triunfar con mi talento y no a base de acostarme con él. No sé si fuera ese el caso con sus artistas.

Obviamente he escuchado durante muchos años historias sobre cómo ha acosado y o abusado sexualmente de jóvenes. A mí lo único que me consta es lo que yo viví. Por eso se me revolvió el estómago cuando años después vi a ese acosador con el Papa en el Vaticano y con jóvenes”, explicó.

Dijo que tenía años de no pensar en ese acoso, pero todo vino a su mente cuando leyó la historia de Sasha Sokol en Twitter, pues incluso reveló que ha tenido que tomar terapia “porque sí se siente uno muy desagradable después de algo así. Pero no se compara con un abuso sexual o una relación de años. Pero hoy, con un poco más de madurez, y con el ejemplo de la valiente de Sasha, me atreví a hablar del tema”.

Al igual que lo expresó la exTimbiriche, dijo que no hablará más al respecto. “Lo mío no fue una violación ni mucho menos una relación. Y gracias a Dios hoy me encuentro lejos y en una etapa de mi vida en la que eso es sólo un mal recuerdo. Pero invito a quienes si hayan sido víctimas de abuso sexual, que lo denuncien”.

Sasha Sokol denunció en redes sociales que fue abusada por Luis de Llano, y esto motivó a Mauricio Martínez a contar su experiencia. Foto: Instagram

Reveló además que cuando era niño fue abusado sexualmente, “pero ese es un tema del cual no hablaré públicamente. Mi gente lo sabe y tras años de terapia, estoy bien”.

Según información de Agencia Reforma, Toño Berumen fue manager de los grupos Magneto y Mercurio; también trabajó con las cantantes Fey y Danna Paola.