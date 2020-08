Eiza González enfrenta a haters y les pide no usarla para actos misóginos contra Belinda

México.- Al darse a conocer el noviazgo entre los cantantes Belinda y Christian Nodal, tuiteros comenzaron a hacer comparativos y memes de los gustos físicos que tiene la intérprete de ‘Ángel’, los cuales son muy opuestos a los que tiene Eiza González, lo que no le pareció a la actriz de Hollywood.

La noche de este jueves, usuarios de Twitter hicieron y propagaron comparativos de los novios de las actrices Eiza González y Belinda luego del destape del noviazgo de esta última con el cantante Christian Nodal, sin embargo, la tendencia no fueron los ‘memes’, sino la forma en que Eiza los enfrentó.

La actriz de la cinta ‘Baby Driver’ puso un elegante alto a los haters y pidió que no usen su imagen para denigrar a otras mujeres.

A través de varios tuits se lee la petición de Eiza González y su reclamo de no fundamentar la carrera de ninguna mujer en relación con los hombres con los que ha salido.

En ningún momento la actriz menciona directamente a Belinda, quien hace unos días anunció su noviazgo con su compañero de ‘La Voz’ Azteca, los mensajes apuntan directamente a la controversia generada en redes sociales.

Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias”.