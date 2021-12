Estados Unidos.- Tal parece que Eiza González no tiene suerte en el amor, pues pese a las múltiples relaciones que ha tenido, no ha podido permanecer estable en ninguna, y es que ella y Paul Rabil se veían muy enamorados, pero su historia juntos terminó.

Según información publicada por Page Six, la pareja se separó luego de siete meses de noviazgo, aunque las cosas quedaron en buenos términos y siguen siendo amigos.

"La separación ocurrió hace unas semanas y no fue nada desagradable”, fue lo que reveló una fuente a Just Jared, quien agregó que la causa de su rompimiento fue debido a que la actriz, de 31 años, y el jugador de lacrosse, de 35, no pudieron empatar sus horarios de trabajo.

Sus horarios de trabajo simplemente no estaban alineados y eso puso tensión en su relación”, confirma la fuente.

Y tal parece que es verdad que la relación entre ambos terminó bien, pues ambos aún se siguen en Instagram e incluso se han dado "me gusta" a algunas de sus publicaciones pese a su ruptura.

Paul Rabil y Eiza González comenzaron a ser captados juntos en mayo de este año. Foto: Instagram

Apenas en septiembre pasado, Paul Rabil había anunciado su retiro del lacrosse y en ese tiempo compartió una fotografía de Eiza González acurrucada junto a él en el campo durante su ceremonia de retiro.

“Las palabras no son suficientes para expresar lo orgulloso que estoy de ti”, escribió Eiza en esa imagen.

El noviazgo entre Eiza González y Paul Rabil se confirmó en mayo pasado, cuando ambos fueron captados juntos en la fiesta de cumpleaños del millonario Jamie Reuben y tiempo después comenzaron a ser vistos en más sitios.

Los amores de Eiza González

La actriz de películas como “I care a lot” y “Baby driver”, mantuvo una relación con Timothée Chalamet, el protagonista de “Dune”, en junio de 2020.

Esta relación causó gran controversia debido a la diferencia de edades de ambos, pues cuando estuvieron juntos Eiza tenía 30 años, mientras Timothée tenía 24.

Timothée Chalamet y Eiza González tuvieron una relación el año pasado. Foto: Especial

Sin embargo, la relación no duró mucho tiempo, pues apenas seis meses después de ser captada junto a Chalamet, en diciembre, se supo que Eiza andaba con el modelo Dusty Lachowicz.

Antes, en 2018, la actriz mexicana estuvo relacionada con Josh Duhamel durante varios meses; cinco años atrás, en 2013, la protagonista de “Lola, érase una vez”, causó polémica al ser captada en modo romántico con Liam Hemsworth, exnovio de Miley Cyrus, pero la relación no prosperó.

Paul Rabil, por su parte, se divorció de su compañera jugadora de lacrosse Kelly Berger en 2017, después de tres años de matrimonio.

Entre los galanes de Eiza González están Dusty Lachowicz, Josh Duhamel y Liam Hemsworth. Fotos: Especiales

