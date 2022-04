Eiza González tiene aterrada a su empleada doméstica ¿Por qué?

Estados Unidos.- Se sabe que varios artistas de Hollywood se llevan algo del set de rodaje a su casa, pues Eiza González no sería la excepción, ya que en su armario guarda una camiseta ensangrentada de la película “I Care A Lot”, recientemente, se quedó uno de los trajes de paramédico completamente cubierto de sangre, de su nueva película “Ambulance”.

Curiosamente su trabajadora doméstica desconoce a lo que se dedica su patrona, y se ha llevado más de un susto al encontrarse estas prendas que la actriz guardó como “recuerdo”.

Durante su participación en el programa de Jimmy Kimmel, la mexicana Eiza González contó lo que pasa con la empleada en su casa.

Un día llegué de trabajar y me la encontré en el vestidor. Me dijo '¿Qué hago con esto?' y me enseñó unos pantalones llenos de sangre. Se había quedado blanca. Y me preguntó si tenía que lavarlos", contó.