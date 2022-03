México.- 'El Capi' Pérez alarmó a sus seguidores al aparecer en una fotografía donde se ve que está en una cama de hospital, pero fiel a su estilo, el conductor y comediante aprovechó para bromear al respecto.

A través de sus historias de Instagram, 'El Capi' Pérez publicó una foto en la que se ve acostado y con bata junto a un mensaje en el que preguntaba a sus seguidores por qué creían que estaba en el hospital.

Después de una hora compartió otra foto en la que está parado de espaldas y debido a la abertura de la bata se puede ver que no trae ropa interior, aunque tapó con letras la parte de su trasero.

Junto a esta imagen el conductor de TV Azteca compartió varias de las hipótesis que sus seguidores le enviaron sobre por qué estaba internado.

Entre ellas se leía que por cambio de sexo, una lipo escultura, injerto de cabello, por cruda o congestión alcohólica, pero 'El Capi' explicó en un breve video la verdad de lo que le pasó.

No fue congestión alcohólica, no fue injerto de pelo, ni alargamiento de pene, ni acortamiento, me operaron de un hue..., tenía varicocele", explicó.