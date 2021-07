Cristhian Terán destapa las claves de su éxito a nuevos Dj’s

CDMX.-Cristhian Terán, uno de los Dj’s más aclamados del mercado latino, recomienda a los nuevos talentos, desarrollar su imagen sobre identidad, imagen, creación musical y tecnología, entre otros temas.

El Dj venezolano inició su carrera en 2010. Hasta el momento, ha venido desarrollando una carrera artística en Venezuela, Estados Unidos, España y Panamá. Ha compartido tarima junto a los mejores DJs del momento.

Además ha tenido el privilegio de musicalizar con artistas como: Maluma, Oscarcito, Rauw Alejandro, Lunay, Alexis y Fido, Annuel, Sech, Justin Quiles, Chino y Nacho, Lenny Tavárez, Arcángel, De la Ghetto, entre otros.

Las claves del éxito en la pista, según Terán:

Buscar tu identidad

Lo primero es definir cuál es tu identidad, con qué género musical te identificas y te sientes más a gusto. La idea es que te sientas cómodo y seguro, y de esa manera trasmitirás lo mismo al público.

Imagen

Por ejemplo, siempre me gusta estar a la moda. Esto aplica mayormente en shows en vivo y en las redes sociales. Hay Djs que son más sencillos que otros, pero, en mi caso, me ha funcionado siempre ir con la moda, diferentes outfits con una imagen fresca y llamativa. Así el público te identifica y te diferencia de otros Djs.

Siempre estar actualizado con la música:

Es importante, todos los días, ver, escuchar o buscar temas nuevos que salen al mercado. Es importante no quedarte atrás, ya que el público siempre va a querer lo más nuevo y trending del momento. Personalmente, busco en más de cinco páginas diferentes de música, todos los días, para siempre tener los hits del momento.

Saber leer al público

Es una de las cosas más difíciles en esta carrera. Si no tienes esa conexión con el público y no logras entender lo que quiere la gente, se aburrirán de ti. Por ejemplo, cuando llego a una presentación o evento, siempre me tomo unos minutos antes para ver qué tipo de gente hay, que música están poniendo los otros Djs, y así no repetir los mismos temas.

Darse a conocer en las plataformas digitales

Estar en la mayor cantidad de redes sociales posibles y plataformas digitales, como por ejemplo Spotify, YouTube, Apple Music, Soundcloud, Pandora, etcétera. Así tendrás más alcance.

Crear tu propia música

Hay Djs que solo tocan con música de otros artistas y no se dedican a hacer la suya propia. Esto es válido, pero al crear canciones de tu autoría, entras en otro mercado y llevas tus creaciones a muchas personas. Así tienes muchas posibilidades de que tu música suene en discotecas, espectáculos en vivo y en sets pregrabados. Además de la opción de crear colaboraciones musicales con otros artistas.

Conoce la tecnología del sector

En cuanto a los equipos, siempre recomiendo empezar "a la vieja escuela", con tornamesas y discos de vinyl. Luego, puedes pasar a algún controlador midi o cdjs y computadora. La idea es que te sientas cómodo con los equipos que trabajas.