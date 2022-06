México.- Álex Montiel, con su personaje de El Escorpión Dorado, estuvo como invitado en el programa "Ventaneando", donde fue evidente la molestia de Pedrito Sola por su presencia.

A través de su programa La Lata, en su canal de YouTube, Álex Montiel contó que por primera vez recibió la invitación al programa "Ventaneando" y dio detalles de lo que no se vio al aire en el programa de Tv Azteca.

En redes sociales criticaron la falta de profesionalismo de Pedrito Sola por su actitud con El Escorpión Dorado. Captura de video

Antes de comenzar su entrevista, en un corte comercial, pasó a saludar a los integrantes de "Ventaneando", incluido Pedrito Sola, quien le dijo "tú acuérdate que no me caes bien... tú como persona me caes perfecto, pero tu personaje me caga”, se ve en el video compartido por Montiel, tras lo cual Pati Chapoy le reclama: “Pedro, pero qué forma de recibir a un invitado”.

Álex reveló por qué Pedrito Sola lo odia, aunque aseguró que él no tuvo la culpa, sino Daniel Bisogno, pues dijo algo ofensivo cuando lo invitó a hacer “Escorpión Dorado al volante”.

“Cuando se le atraviesa el Escorpión en la garganta a Pedrito Sola fue cuando Daniel Bisogno se subió al volante”, pues su compañero en “Ventaneando” dijo que Pedrito no era gay ‘no, Pedrito es don pu…’.

Reclama falta de profesionalismo de Pedrito Sola

Álex Montiel cuestionó por qué lo habían sentado junto a Pedrito Sola, si ya el conductor de 75 años había expresado claramente que no le caía bien, aunque también criticó su falta de profesionalismo.

Yo creo que para todos fue incómodo, no nada más para mí", dijo Montiel.

El controversial periodista dijo que en redes mucha gente comentó que para qué estaba ahí si no quería.

"Debería ser un profesional y respetar al invitado, finalmente yo soy el invitado del programa... lo que haga uno de los conductores afecta a todo”.

“Yo me alimento de eso… no me agüito, de la ironía, de lo mala onda y lo convierto en parodia”, expresó Montiel.

Dijo también que a quienes invita a subirse al volante con El Escorpión Dorado es porque tienen la madurez para reírse de sí mismos.

No todos tienen esa madurez emocional, es el caso de Pedrito, la inteligencia emocional no es un requisito para vivir en la vida, es a veces hasta un lujo... a lo mejor a Pedrito no le interesa darse ese lujo de saber reírse de sí mismo”.

Contó además que el conductor de TV Azteca llevó las cosas más allá, a un plano personal, pues ya fuera del programa se tomaron una foto con todo el elenco y de inmediato Pedrito le pidió a Ricardo Manjarrez que se cambiara de lugar para no quedar junto al Escorpión, lo que se pudo ver en el video que compartió Montiel "Yo no debería salir en la foto", se escucha decir al 'Tío Pedrito'.

Álex dijo que al final se quitó la máscara y fue a despedirse de todos, y en su intento de acercarse a Pedrito, este no lo dejó decir nada.

"Apenas le iba a decir algo y me dijo 'no, no, no, no quiero hablar contigo', no quiero poner palabras en la boca de Pedrito, pero dijo 'no quiero hablar contigo y si nos vemos en la calle ni te voy a saludar', algo así".

'Yo ni siquiera debería estar aquí', dijo Pedrito Sola cuando todos los de 'Ventaneando' se tomaron la foto con El Escorpión Dorado. Captura de video

Pedrito Sola se había vuelto obsoleto

Montiel, quien durante su carrera en televisión trabajó bajo el mando de Pati Chapoy, reveló que hace algunos años a Pedrito Sola ya no lo querían y que fue gracias a que se supo reír de su error en el anuncio de mayonesa que logró volver a conectar con la gente y convertirse en el personaje tan querido que es actualmente.

Álex Montiel contó cuando a Pedrito Sola ya no lo querían en 'Ventaneando' porque se había vuelto obsoleto. Captura de video

Durante el programa El Escorpión Dorado bromeó con Sola y le dijo ‘luego por qué te quieren correr’, comentario con el que según Montiel, pudo haber tocado ‘fibras sensibles’.

“Pedrito Sola en un momento empezó a ser súper obsoleto, el ‘run run’ del pasillo lo que se decía es que a Pedro cada vez lo hacían más a un lado y como que cada vez le daban menos llamados… lo relegaban porque ya no iba a ver películas, no iba a obras de teatro ya no veía telenovelas, ya no hablaba con un conocimiento periodístico sobre el espectáculo y solo iba a sentarse a comentar lo que le venía a la mente en ese momento, pero no hacia su chamba como tal”.

Fue evidente la molestia de Pedrito Sola con la presencia de El Escorpión Dorado. Captura de video

Pero fue con la llegada de las redes sociales que se viralizó el error del conductor al decir el nombre de otra marca en un anuncio de mayonesa y de ahí cambió todo.

Se viralizó en ese momento lo de la mayonesa y todo mundo como que le dio ternura Pedrito... los millennials llevaron a Pedrito a renovarle la carrera”.

Pese a todo, Álex Montiel le deseó una pronta recuperación al conductor de TV Azteca, luego de que incluso muchos usuarios en redes sociales dijeron que por culpa del coraje que El Escorpión Dorado le hizo pasar había terminado en el hospital.

“Que te recuperes en chinga Pedrito… la mejor de las vibras aunque no le caiga bien mi personaje o yo o ambas dos personalidades”.