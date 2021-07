‘El Mesero’ una cinta que pinta para favorita del verano

CDMX.- Tras meses de espera, este jueves se estrena “El Mesero” es una cinta protagonizada por Vadhir Derbez y Bárbara López que promete ser una de las favoritas del verano.

“El Mesero” es una comedia dirigida por Raúl Martínez, que narra la historia de Rodrigo Sada, un joven atrapado en dos mundos: al que pertenece y al que aspira pertenecer.

Rodrigo es mesero en un lujoso restaurante y sueña vivir como los clientes que atiende diariamente.

Luis, su mejor amigo y compañero de trabajo, constantemente le aconseja que deje de pensar en esas cosas que están completamente fuera de su alcance.

En su tiempo libre, Rodrigo intenta conseguir fondos para proyectos de gran potencial, como un producto para proteger las cosechas.

Un evento fortuito le presentará a Rodrigo la oportunidad de lograr su meta. En el camino conoce a Mariana, la mujer por la que Rodrigo hará todo para estar a su altura. En la búsqueda por alcanzar su sueño, Rodrigo descubrirá que no siempre el camino que aparenta ser el mejor, es el correcto.

En entrevista, Bárbara López habló sobre su personaje en esta cinta en la que también participan Emiliano Zurita, Arturo Barba, Memo Villegas, Sabine Moussier, Gustavo Sánchez Parra, Alejandro Morales y Franco Escamilla.

Estoy súper contenta de que ya por fin se va a estrenar, lo estuvimos esperando por mucho tiempo. Les invito a no perdérsela, es muy familiar y me encanta la comedia que tiene. La verdad es que no conocía a Vadhir, no tenía idea de cómo iba a ser trabajar con él, pero es una persona súper educada, súper linda y no paramos de reírnos en toda la locación”, dijo.