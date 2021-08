AM.- ¡Agárrate! Que regresa el universo de 'El Señor de los Anillos', con una serie de televisión por el streaming de Amazon Prime Video.

La legendaria saga de J. R. R. Tolkien acaba de finalizar este martes el rodaje de su primera temporada televisiva, checa aquí todos los pormenores.

Fechas, elenco, producción y más

Antes que nada, debes saber que la historia se sitúa mucho antes de la aventura de 'El Hobbit' y por supuesto también de las películas del mismo universo.

La serie 'The Lord of the Rings', se estrenará el 2 de septiembre del 2022 y su primera emisión consta de 8 capítulos.

El nuevo proyecto será producido por el español J.A. Bayona y contará con una inversión de 465 millones de dólares con un rodaje en locaciones de Nueva Zelanda.

Elenco

En el elenco confirmado ya comienzan a sonar los nombres de Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers y Daniel Weyman.

Según la información que corre al interior de los pasillos de la cinematografía, esta serie pretende alcanzar el éxito tal como lo hizo la serie de espadas y dragones 'Game of Thrones', también por Amazon.

Millonaria producción rebasa a la de Juego de tronos

El arranque de la serie, que lleva preparándose desde 2017, costará a Amazon Prime Video la cifra récord de 383 millones de euros, tal y como confirmó hace tres meses la publicación estadounidense Variety.

El presupuesto supera a otras costosas producciones televisivas como The Mandalorian (de Disney +), The Morning Show (de Apple TV+) y la propia Juego de tronos.

