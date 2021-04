Luis Miguel reconoció a su hija Michelle Salas hasta que ella le pidió unos minutos

México.- A 12 días del estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, para Netflix, los fans ya esperan ver cómo era y es la relación de “El Sol” con su hija, la modelo Michelle Salas, a la que veía en secreto hasta los seis años de edad.

Michelle Salas nació de la relación que Luis Miguel tuvo con Stephanie Salas, nieta de Silvia Pinal, en los 90’s.

En el próximo estreno de la bioserie de Netflix, Luis Miguel mostrará la relación real que lleva con su hija, hoy de 31 años de edad.

Por años fue rumor su paternidad, incluso él mismo lo negó en un programa que conducía Verónica Castro. Pero la relación entre “El Sol” y Michelle se hizo pública hasta 2009, cuando ella tenía ya 20 años.

Ay Dios mío, ¿ahora soy papá? Ya no saben qué inventar, que yo sepa no, a mí no me han dicho nada, no es cierto, no es cierto, ojalá y así fuera", le dijo en ese entonces a Verónica Castro.

Pasaron muchos años antes de que el intérprete de “La incondicional” la reconociera como su hija. Aunque se dice que la veía en secreto hasta los 6 años.

Y fue la misma Michelle Salas quien habló por primera vez de Luis Miguel en 2005, para pedir que no la compadecieran por ser una hija no reconocida.

Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!’’, dijo la joven de 16 años de edad, en ese entonces.