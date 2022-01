Confirma 'El Tri' concierto en Guanajuato como parte de la Motofiesta 2022

AM.- El Tri será la banda principal de la Motofiesta que en esta ocasión se realizará el 24, 25 y 26 de febrero en el Centro Fox en San Francisco del Rincón.

Hace unos días se confirmó la presentación de la banda, al igual que el cartel que tocará los tres días.

Además de El Tri, liderado por Alex Lora, estarán Armando Palomas, La Tremenda Korte, Liran Roll, Interpuesto, Luzbel, entre otros.

El cartel completo de la Motofiesta. Foto: Especial

Los boletos y paquetes se darán a conocer próximamente a través de las redes sociales del festival de los motociclistas.

El Tri de México celebrará 53 años de ‘rockanrolear’ con un set ad hoc a la velocidad y adrenalina de los motociclistas.

Antes de ser conocida como El Tri, la agrupación, antes y durante el festival Avándaro, era conocida como Three Souls in my Mind, por lo que la banda se acostumbró solo a llamarla con la primera palabra.

Alex Lora, líder del TRI. Foto: Facebook

Este concierto, representa la reunión de El Tri con su público de Guanajuato, luego del año y medio por la pandemia de Covid-19 y que solamente pudo estar en un show de un evento deportivo.

La Motofiesta se realizará en Centro Fox. Foto: Instagram

