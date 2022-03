México.- A una semana de haber iniciado la serie de Televisa, El Último Rey, sobre la vida del cantante Vicente Fernández, terminará la transmisión de su primera temporada.

Juan Osorio, el productor de la bioserie no autorizada sobre la familia Fernández, hizo el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter.

Tendremos una semana de impacto, Sigue disfrutando del #ElUltimoRey en su semana final de la Primer temporada", escribió en el mensaje.

Según el periodista de espectáculos Alex Kaffie, las grabaciones de la segunda temporada de la serie sobre la vida de Chente terminarán en mayo próximo.

La serie de Televisa ha levantado polémica no solo por estar basada en el libro de la periodista Olga Wornat titulado El Último Rey, una biografía no autorizada sobre 'El Charro de Huentitán', sino por las reacciones de la familia Fernández.

Y es que días antes del estreno de la serie protagonizada por Pablo Montero, doña Cuquita Abarca, viuda de Vicente Fernández, se pronunció a través de un extenso comunicado y un video, en el que expresaba su rechazo a la producción encabezada por Juan Osorio.

Incluso la familia Fernández inició acciones legales con el fin de parar la transmisión de la serie por el canal Las Estrellas, pero sus esfuerzos han sido inútiles.

Televisa señaló que lo que los Fernández pretendían hacer iba en contra de la libertad de expresión y se ampararon contra la denuncia interpuesta por doña Cuquita, quien es la heredera de Chente, apoyada por sus hijos.

Sin embargo, la serie ha dividido opiniones en redes sociales, mientras algunos usuarios expresan su gusto por El Último Rey, otros critican incluso la elección de los actores.

Emilio Osorio, hijo del productor de la serie, ha sido uno de los actores más criticados; interpreta a Alejandro Fernández. Foto: Instagram

Ante la publicación de Juan Osorio sobre la recta final de la primera temporada de la serie, algunos internautas le respondieron.

"Que bueno que en el capítulo de hoy ya no aparece tu hijo Emilio, porque no se parecía en nada a Alejandro Fernández, ni siquiera le llegaría a Alex Fernández, el nieto. Y por lo visto al Chente lo escogiste al vapor. Mínimo lo hubieran caracterizado un poco!!!", "No se parecen en nada y ya la cancelaron", fueron algunos mensajes.

En el capítulo de este lunes en El Último Rey, se pudo ver el momento de la boda de Vicente Fernández y Cuquita, así como escenas candentes de su primera noche de casados.

También mostraron cómo fue que Vicente tuvo que irse a vivir con sus suegros, luego de que fuera despedido del restaurante en el que cantaba, por no aceptar las proposiciones de quien fuera su jefa.