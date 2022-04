Alain Delon sorprende al solicitar la eutanasia pues asegura: ‘La vejez apesta’

Francia.- Alain Delon, la leyenda del cine francés, sorprendió al inclinarse a favor de una muerte digna y anunció que ha pedido a su hijo comenzar con los trámites de la eutanasia. El actor, de 86 años, ya se despidió de su público a través de una carta.

Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”, dijo la carta de Delon.