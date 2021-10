Alex Durán combina su carrera con actor con la música y estrena ‘La Receta’

CDMX.- Alex Durán muestra su lado multifacético al explorar en la música con la nueva rola “La Receta” al lado de Óscar Calderón.

La canción, es el primer lanzamiento bajo el sello y respaldo de Ark Records. “La Receta” son todos esos consejos que te dan, todas las desveladas, todas esas horas de terapia, todos esos tragos para salir de una depresión y de pronto por esa persona te vuelves a tirar de cabeza, sin pensarlo.

En entrevista, el actor platicó sobre este lanzamiento, que es el resultado de una espinita por explorar su arte.

La pandemia fue un parteaguas para muchos artistas, de repente estar sin tener proyectos, posibilidades de no hacer nada, me vino una racha muy buena de proyectos, trabajos, y estar encerrados pude crear y voltear a ver esos proyectos del baúl”, explicó.

Desde hace 4 años, Alex mantuvo esta idea escondida, y ahora quiere aprender para posicionarse.

La gente creerá que estoy usando mi momento de fama, pero no lo veo así, yo lo hago porque quiero hacerlo, no tengo una estrategia para hacerlo y me emociona mucho de pronto platicar de todo esto”, reiteró.