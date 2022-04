Arap Bethke estrena serie que promociona Guanajuato

Guanajuato.- Arap Bethke estrenó ¿Y tú, tú qué vas a hacer? la nueva serie de promoción turística de Guanajuato, en donde el histrión es embajador e imagen de la nueva campaña.

Bethke es un actor de renombre internacional con una carrera muy exitosa con trabajos principalmente en México, América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos. Muchos de los proyectos en los que ha estado viajando por todo el mundo son, “Club de Cuervos” y “La Piloto”, ambos disponibles actualmente en NETFLIX.

Viajando con su mochila, la cual por cierto, será preparada por la producción, y solo hasta el destino descubrirá lo que existe dentro, Arap descubrirá Guanaiuato, recorriendo lo conocido y desconocido y poco tradicional: desde la gastronomía, lo cultural, el turismo de aventura, de romance, negocios y rutas etnológicas y de destilados.

El recorrido fue por Dolores Hidalgo, Comonfort, Jalpa de Cánovas, Salvatierra, Yuriria y Mineral de Pozos, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende. Además, de otros destinos como Celaya, San José Iturbide, Tierra Blanca, Jerécuaro, Tarandacuao, Moroleón, Uriangato, Salamanca, Irapuato, Silao, San Felipe, León, Valle de Santiago y Ocampo.

La serie enseñará el viaje que realizó el actor ecologista durante 28 días con su mochila, que en cada episodio tendrá cosas diferentes para sortear algunas dificultades, así como para disfrutar de la belleza de cada una de estas regiones del Bajío.

Me sorprendió la variedad cultural y cosas que no sabía que se podían hacer en Guanajuato. Los caminos de Guanajuato me sorprendieron muchísimo. Estoy muy agradecido con la Secretaría de Turismo de Guanajuato y TV Cuatro por permitirme ser la imagen de esta campaña de promoción turística”, mencionó Bethke.