'El árbol del covid' Cantante explica el origen del Covid-19 y usuarios se burlan

Ciudad de México.- La cantante y artista Emma Mayte Carballo Hernández, mejor conocida por su nombre artístico, Flor Amargo, explicó en sus redes sociales el ‘origen’ de coronavirus (Covid-19) y ocasionó burlas.

En poco tiempo la cantante callejera se ha vuelto muy viral en las redes sociales, debido a los diferentes videos que realiza, ya que su sentido del humor, creatividad, locura y carisma hacen de los videos de Flor algo único, esta vez sorprendió a su público con un peculiar video en donde se metió en el papel de científica y reportera para explicar el origen del coronavirus.

En dicho video se muestra a la intérprete de ‘Tiempo’ entrevistando a un árbol el cual nombró 'el árbol del covid', en su entrevista ella misma simuló la voz del árbol, el cual se quejaba del maltrato de la gente al tirarle basura y pegarle chicles, por esos motivos el árbol "enfureció" y comenzó a sacar unos frutos que tienen parecido a la imágenes que se han mostrado del virus.

Para finalizar el video, Flor convirtió los frutos que simulan el Covid en alegría y con "permiso" del árbol los esparció en la calle; para terminar, la intérprete junto con el árbol dieron las famosas medidas de protección para prevenir el virus.

Usen mascarillas, traigan gel antibacterial y traten de no salir si no es necesario, para producciones hospitalarias y de desarrollo científico, Flor Amargo", expresó.

Este divertido video reportaje se hizo viral en minutos y los comentarios por parte del público no tardaron en llegar, muchos apoyaron a Flor y agradecieron que aún existiera gente con sentido del humor y que a pesar de la pandemia mundial que se vive actualmente pudiera sacarles una sonrisa.

Otras personas se quejaron del video y expresaron que era una falta de respeto tomar este tema a broma, pues el coronavirus ha causado miles de muertes en todo el mundo.

La cantante de 32 años de edad agregó un comentario en el video, expresando que los videos los hace con fines de animar a su público y no de ofender, ya que ella está consciente de los graves problemas que este virus está trayendo al mundo, expresando que ella ya tuvo Covid-19 y que ha sido una de las peores experiencias de su vida.

Todo lo que hago SIEMPRE es para animar a mis seguidores, en ningún momento me burle de las víctimas del Covid... A MI YA ME DIO COVID, me tumbó horrible, perdí el sentido del olfato TODO olía a aire, y la comida no sabía a NADA. Saben qué hice??? REIRME! LA RISA ES UN REMEDIO INFALIBLE! todos los que están enojados, díganme de que les sirve tirar tanto odio??? Sólo lo albergan en sus cuerpos y luego se convierte en otras cosas. Al cuerpo hay que llenarlo SIEMPRE de buenas intenciones y buenas emociones!! buenas vibras y si no les late pues bye", escribió.