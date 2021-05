Natael Cano crítica la educación en México y prefiere estudiar ‘en la escuela de la vida’

CDMX.- Siempre polémico, Natael Cano abrió el debate en torno al Sistema Educativo Mexicano al referirse a él como ‘insignificante’, ante las condiciones que considera ‘viejas’ y perdidas de la educación actual.

Así se refirió en sus redes sociales, acompañados de mensajes que causaro controversia.

Dejen de educar a sus hijos para un mundo que no existe ya. Dejen de educar a sus hijos para ser empleados. Dejen hacer a sus hijos lo que les apasiona y no estudiando cosas insignificantes en un mundo tan difícil. La educación está en la casa, en la familia".

Yo me cansé del sistema tan viejo y tan perdido en el que estaba estudiando, y me puse a estudiarme a mí mismo, y aquí sigo. La escuela de la vida no falla ni termina", agregó en sus historias.