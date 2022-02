México.- El anillo de compromiso de Belinda que Christian Nodal le dio en un exclusivo restaurante de Barcelona, España, le traería más problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la cantante.

La intérprete de “Bella Traición” que se iba a casar con Christian Nodal, tendría que pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) porque el anillo de compromiso es una donación que se realizó entre dos personas físicas y porque su precio es de 3 millones de dólares, unos 60 millones de pesos, aproximadamente.

El costo del anillo de compromiso de la marca de lujo Angel City Jewelers supera la cantidad que adeuda Belinda al SAT, la cual es de 7 millones 253 mil 769 pesos.

Christian Nodal le dio a Belinda el costoso anillo de compromiso en mayo de 2021./ Foto: Especial

Cabe recordar que en diciembre de 2021, el Diario Oficial de la Federación dio a conocer la deuda de Belinda al SAT y advirtió que tenía 30 días para comparecer y realizar el pago, y si no cumplía, se iniciaría un juicio en los tribunales en los primeros meses de este año.

Pues bien, el plazo para la cantante ya pasó y es debido a su deuda con el SAT que surgieron los rumores de que su relación con Christian Nodal terminó porque ella le pidió al cantante que le prestara dinero para pagarle a la máxima autoridad fiscal encargada del cobro de impuestos en México.

¿Pagaría Belinda ISR del anillo de compromiso?

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), el anillo de compromiso de Belinda debe pagar este gravamen porque es un regalo/donativo entre particulares y no entre familiares, además de que supera tres Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales, la cual está fijada en 35 mil 101 pesos en este 2022.

Si Belinda decide quedarse con el anillo de compromiso, tendría que pagar un ISR equivalente a 21 millones de pesos, ques una cantidad mucho mayor a la que aún le debe al SAT.

En algunas ocasiones, Belinda presumió su manicure con su anillo de compromiso en su dedo anular./ Foto: Especial

A través de Twitter, la cuenta Gatitos contra la Desigualdad recomendó a Belinda que se quede con el anillo de compromiso para que pague sus impuestos y generó opiniones encontradas entre los fans de la cantante.

El usuario Eder, Conde de Snowdon respondió diciendo que “ante la ley mexicana (Belinda) tiene que devolver el anillo, pero en caso de desear conservarlo deberá hacer un proceso de compra-venta o bien, una donación (esas si pagarían impuestos)”.

Mientras que Héctor Martínez agregó: “Si no va a regresar el anillo, deberá estar dispuesta a pagar el 35% de su valor en impuestos al no ser cónyuges, no es donación exenta”.

En Twitter hay varias opiniones encontradas sobre el anillo de compromiso de Belinda./ Foto: Captura

