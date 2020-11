“El cubrebocas es como el brassier”, Andrea Legarreta regaña a quienes le dan mal uso

Ciudad de México.- La conductora mexicana, Andrea Legarreta, causó controversia tras comprar el uso de un brassier con el cubrebocas.

Fue durante la transmisión del programa matutino ‘Hoy’, que Legarreta regañó a algunos colaboradores de Televisa pues no usaban correctamente el cubrebocas al acercarse a más personas y aseguró que su mal uso le genera ansiedad.

Esta parte del cubrebocas, me llega a dar mucha ansiedad cuando se lo están acomode y acomode”, señaló.

Así mismo, destacó que el uso del cubrebocas es como un brassier y agregó que el artículo no puede ir debajo de la nariz o en la papada.

El cubrebocas es como el brassier, si se te desborda la 'boobie', si se asoma, si se entierra o demás, entonces no es el tuyo. Ponte un cubrebocas que te quede bien y que te cubra bien la nariz… Es importante que te quede bien, que cuando hables, no se esté moviendo y no esté bailando”, concluyó.