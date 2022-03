Paul McCartney recuerda su breve etapa de baterista por consejo de Taylor Hawkins de Foo Fighters

Londres.- La repentina muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, despertó momentos emotivos entre los músicos que compartieron algunas anécdotas con él.

Uno de ellos es el Beatle, Paul McCartney, quien en una publicación en redes sociales, compartió aquel momento en que Taylor, lo invitó a tocar la batería.

La muerte repentina de Taylor me sorprendió y a la gente que lo conocía y lo amaba. No solo fue un gran baterista, sino que su personalidad era grande y brillante y será muy extrañado por todos los que tuvieron la suerte de vivir y trabajar junto a él”.

Fue en una sesión de la conocida banda, que Paul tomó las baquetas y para él, fue uno de los momentos más entrañables en su carrera como músico.

Los Foo Fighters me pidieron que jugara en una de sus pistas. ¡Resultó que querían que tocara la batería! - en una de las canciones de Taylor. ¡Esta solicitud vino de un grupo con DOS increíbles bateristas! Fue una sesión increíble y consolidó mi relación con Taylor y los chicos. Más tarde me preguntaron si los iba a incluir en el Salón de la Fama del Rock and Roll”.