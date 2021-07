¿Quién es Bob Pop? el creador de la serie ‘Maricón Perdido’

CDMX.- Roberto Enríquez mejor conocido como ‘Bop Pop’ es un madrileño nacido en 1971, y una de las voces más críticas del momento.

Participó en diferentes blogs y escribió columnas y guiones. Publicó Mansos (2010), su primera y única novela; el ensayo de humor Cuando haces Bop ya no hay stop (2013); y sus diarios literarios e íntimos: Días ajenos-Primavera Verano, en la primavera de 2017, y Días ajenos-Otoño Primavera, en otoño de 2018.

En 2021 decidió crear, escribir y protagonizar su primera ficción televisiva: Maricón perdido, que estrena el jueves 22 de julio, a las 10 de la noche por TNT y a partir de esa misma fecha todos los episodios estarán disponibles en HBO Max, la nueva plataforma de streaming.

La nueva serie española explora nada menos que la síntesis de su búsqueda por otorgarle una voz a su escritor interno, tomando como materia prima sus propias experiencias: “Maricón perdido soy yo, y creo que narrarme me ha ayudado a encontrarme en un lugar donde, pese a todo, me empeño en ser feliz; porque puedo contarlo y no estoy solo”, declaró Bob Pop.