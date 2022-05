Él es Vicente Serrano, el periodista que acusa a Héctor Suárez Gomís de agresión

México.- El actor Héctor Suárez Gomíz sigue en el ojo virtual, luego de que agredió y lanzó amenazas contra el periodista Vicente Serrano cuando coincidieron en un café de la plaza Artz, en el Pedregal, de la Ciudad de México, Pero ¿quién es Vicente Serrano?

Es conocido como creador de contenido en YouTube del canal Sin Censura Media.

Según se lee en su canal de YouTube, Sin Censura con Vicente Serrano es un espacio independiente y libre como el viento.

Comparte que en su canal “hablan de las cosas que a los chayoteros no les interesa, no se atreven o no les conviene informar porque no van a morder la mano que les da de trag*r”.

Héctor Suárez Gomís es acusado de protagonizar un pleito en un café contra el periodista Vicente Serrano, quien lo denunció en redes sociales, pero no especificó el motivo. Foto: Especial.

Aquí destapamos las chingad*r*s que hacen y dicen los políticos. Tenemos autoridad moral para exigirles a todos porque no queremos hueso ni nos interesa el dinero de partidos, candidatos o gobierno”.

En su perfil de Twitter, cuenta con más de 483 mil seguidores.

Vicente Serrano estudió en la Universidad de Santa Ana College, en California, donde se graduó como periodista.

De acuerdo al periodista Carlos Jiménez, Vicente Serrano y Héctor Suárez ya se presentaron ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

Al hijo del fallecido comediante Héctor Suárez se le acusa de daño en propiedad y amenazas.

Y es que Vicente denunció que Héctor lo agredió físicamente, luego de encontrarse por casualidad en un café de la plaza Artz en el Pedregal.

De acuerdo con el excolaborador de “La Octava”, el actor rompió sus lentes y amenazó con “romperle su madre”.

Denuncia urgente: Acabo de sufrir la agresión física y las amenazas de Héctor Suárez Gomís en un restaurante de Plaza Artz de la CDMX. Me reventó los lentes en la cara”, escribió en Instagram.

Aunque acepta que él fue el primero en acercarse a la mesa del actor, Vicente Serrano señala que denunciará por daño en propiedad y amenazas. Foto: Especial.

Más sobre Vicente Serrano

Nació en Navojoa, Sonora, hijo de una maestra rural y nieto de un albañil de oficio, con mucho orgullo, como él dice.

Mi mamá fue profesora rural 20 años, mis abuelos maternos trabajadores, mi tata fue toda su vida albañil y me siento muy orgulloso de eso”.

El reporte indica que Vicente fue el primero en llamar a la Policía. Foto: Especial.

Soy producto de las escuelas públicas y de becas, por eso respaldo tanto a ‘jóvenes construyendo el futuro’, y a todo lo que suene a apostarle a la juventud”, dijo en entrevista para Canal Once.