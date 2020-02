Él es el actor mexicano que más ha muerto en el cine, tiene récord

Estados Unidos.- El estadounidense de origen mexicano Danny Trejo, es el actor que más ha muerto en el cine. El histrión mexicoamericano ha muerto en cámara 65 veces.

El histrión de 75 años, quien ha actuado en películas como ‘Machete’, ‘Anaconda’ y ‘Desperado’, entre muchas más, rompió récord como el actor que más ha muerto en el cine

En ‘Anaconda’, en el barco donde se protegía no se sentía seguro y prefirió quitarse la vida antes que ser alcanzado por la serpiente.

Danny Trejo nació en Los Ángeles, Estados Unidos. Es hijo de Alicia Rivera y Daniel Trejo, un obrero. Es de ascendencia mexicana. Trejo es primo segundo del cineasta Robert Rodriguez, aunque ambos no lo supieron hasta trabajar juntos en ‘Desperado’.

Creció en el barrio de San Fernando Valley. Durante su juventud, rondaba las calles cerca de su vecindario, cometiendo varios delitos junto a su tío y haciéndose adicto a la heroína. De adolescente fue detenido en varias ocasiones.

Ha desarrollado una carrera en el negocio cinematográfico a través de un camino poco común. Desde estar encarcelado a ayudar a los jóvenes a luchar contra la adicción a las drogas, desde la actuación a la producción; el nombre, el rostro y los logros de Danny Trejo han sido bien reconocidos en Hollywood.

Todo empezó cuando el actor se presentó al plató de Runaway Train (1985) para ofrecer asesoramiento a un hombre a quien había estado ayudando. Se le ofreció de inmediato un papel como convicto.

Desde entonces, Danny ha aparecido en docenas de películas, contándose entre ellas Blood in Blood Out, Desperado, la trilogía de From Dusk Till Dawn, Heat (1995), Six Days Seven Nights, Reindeer Games y Spy Kids (2001), entre otras.