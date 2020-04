El escándalo no termina, Mario Bautista ahora es acusado de falsificar identificaciones

México.- Mario Bautista fue acusado de abusar sexualmente de 4 menores y aunque él negó los hechos, un nuevo escándalo lo rodea porque también lo señalaron de falsificar credenciales.

Hace unos días la revista TvNotas publicó una entrevista con María Inés, Daniela, Isabela y Alexa, quienes son menores de edad, y a las cuales el cantante había invitado a Acapulco. Ellas señalaron que había sufrido maltrato y abuso sexual.

El intérprete de Barbie Girl dijo que las declaraciones sobre abuso eran falsas y que iba a proceder legalmente contra las chicas y la revista por difamación.

Él sabía que eran menores

Pero el escándalo no terminó ahí, pues ahora una de las jóvenes señaló que él sabía que eran menores de edad y les mandó unas credenciales falsas para que pudieran viajar de Guadalajara a Acapulco para reunirse con él.

En una entrevista con Ventaneando, María Inés señaló que se arrepiente de lo que sucedió, aunque en ese momento sí quería ir ya que se consideraba fan del cantante.

Cómo ya sabía que somos menores de edad, me dijo ‘si quieres te voy a mandar unas credenciales falsas’, y me las mandó con su chofer”, dijo.

Comentó que las fotografías que usó Mario Bautista las sacó de su perfil de Instagram, pues nunca les pidieron alguna fotografía.

Las drogaron

Reveló ella, su hermana y dos amigas fueron invitadas por el cantante a una fiesta en Acapulco, en la que supuestamente formarían parte del nuevo video musical del artista; ahí les quitaron sus celulares por seguridad. Detalló que había drogas y alcohol y al día siguiente despertaron sin saber qué había ocurrido.

Muchas personas no entienden por qué lo hicimos, honestamente yo me dejé ir por él porque honestamente yo sí me declaraba fan y pues me invitó y yo dije: tengo que ir”.

Según la joven, les practicaron exámenes toxicológicos en los que encontraron drogas como marihuana, LSD, éxtasis y barbitúricos; pero ellas afirman que no se habían drogado.

María Inés dijo que ella y su familia se encuentran resguardadas y con protección de seguridad, pues han recibido amenazas de muerte y ya iniciaron un proceso legal contra el intérprete por corrupción de menores.

DA