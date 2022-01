El famoso comediante Memo Ríos revela si es verdad que padece de Alzheimer

Ciudad de México.- En meses recientes comenzó el rumor de que el famoso comediante mexicano, Memo Ríos padecía Alzheimer, y lo que llamó la atención fue que el trascendido acerca de su estado de salud comenzó a tomar fuerza.

El hecho de que varios medios de comunicación retomaran la nota, fue lo que motivó al comediante a salir a dar la cara para aclarar la verdad y ponerle fin a todas las versiones que corren en las redes sociales.

A todos los que inventan rumores sobre su salud les desea lo mismo. Foto: Especial.

El originario de Toluca de Laredo, habló frente a las cámaras del programa De Primera Mano y aseguró que está mejor que nunca; en cuanto a los rumores de que padece Alzheimer recordó que inició como parte de una broma cuando sostuvo un encuentro con diferentes medios de comunicación y se le olvidó una palabra.

Lo dije de broma porque ya sé que iban a manejar eso y hay una Instagram, un Facebook que ya me morí etcétera, bueno yo les deseo lo mismo, pero con mucho cariño a todos los que me quieren tanto, pero entre más de esas notas que sean falsas y las proyectes se está proyectando tu alma, les agradezco porque es promoción”, señaló.

Durante la entrevista el Memo Ríos, de 75 años, recordó que a todos los que inventan rumores sobre su salud, les desea lo mismo, aunque con mucho cariño.

El comediante que se caracteriza por sus rimas, aprovechó para hacer énfasis en lo que se encuentra haciendo actualmente, y también dejó entrever que este tipo de rumores sí le afectan ya que considera que no está bien jugar con la salud de las personas.

Es una enfermedad que nadie se le desea, cualquier enfermedad no se le desea nadie, ni siquiera una gripe, porque cuando te enfermas de gripe se te ponen los nervios de punta y no, no, no. Seguimos haciendo muchas cosas y sigo con las conferencias'', finalizó

El comediante saltó a la fama en la década de 1980. Foto: Especial.

El comediante saltó a la fama en la década de 1980 en programas de comedia de Televisa, pero después de que la televisora le retiró la exclusividad, se movió a otros canales donde sus apariciones tuvieron un éxito moderado.

Luego de algunos años, Memo Ríos decidió lanzarse como escritor y publicó el libro “Vive Mejor”, con el cual se abrió puertas para convertirse en conferencista de “Smart Speakers”, en las que busca compartir la idea de que las personas pueden conseguir cualquier cosa cuando se tiene buen humor.

ebecerril@am.com.mx

Las noticias de AM en

Síguenos