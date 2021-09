¿Por qué Metallica se volvió tendencia?

Estados Unidos.- El día de hoy Metallica se apoderó de las redes sociales y se volvió tendencia por un buen rato, debido a que los usuarios explotaron de emoción al ver a sus ídolos sobre el escenario del programa “The Howard Stern Show”, en SiriusXM, conducido por la personalidad de la radio que da nombre a este espacio.

Para esta ocasión especial, el cuarteto de San Francisco compartió micrófono con Miley Cyrus para interpretar juntos “Nothing Else Matters”, en una colaboración para la reedición remasterizada “Deluxe” conmemorativa al 30 aniversario del disco homónimo de Metallica, todo un clásico, que también conocido entre sus fans como “The Black Album”, pues vio la luz el día ayer a través de Blackened Recordings.

Esta esperada reedición también incluye “The Metallica Blacklist”, un álbum de tributo a Metallica, en el que participan más de 50 grandes artistas, pero lo que hace única a esta entrega es que son estrellas de diferentes géneros, generaciones, incluso culturas y hasta continentes. Por lo que poco a poco se irán publicando los covers.

Mon Laferte lanza versión en español de Metallica

La chilena forma parte de la selección especial de artistas que conforman el disco aniversario de Metallica. Y estrenó la versión en español de ‘Nothing else matters‘.

En esta nueva grabación Mon Laferte se puso a cargo de Manú Jalil, encargado de dirigir la producción.

Curiosamente no fue la cantante, sino Manú quien compartió parte del proceso detrás de la creación de su canción. En esta versión, además del cambio de idioma, la artista incorporó instrumentos de música andina y ese toque tan clásico de su propia música.

Una versión de lujo, promete José Madero

Por su parte José Madero, ex vocalista de Pxndx, publicó este viernes en su canal de YouTube el cover de "The Unforgiven", éxito de Metallica que se lanzó en 1991 en el disco homónimo.

A su estilo, José Madero realizó el cover de dicha canción y dividió opiniones en redes sociales. Pues también las hermanas Ha* Ash tienen un cover de esta canción, pero a ellas les fue mejor en las críticas.

The Metallica Blacklist, un increíble álbum

Parece increíble la lista de 53 estrellas trabajaron en su cover de los que se conforma el nuevo disco de Metallica, el cual presenta una mezcla ecléctica que va desde el reguetón, con J Balvin; pop en español con Juanes o Mon Laferte; rock mexicano, con José Madero, ex vocalista de Pxndx; hasta las grandes estrellas como Elton John, Miley Cyrus y grupos de rock, representados con Cage the Elephant, Portugal the Man, Royal Blood o Weezer.

Este 10 de septiembre se lanzó The Metallica Blacklist a través de plataformas digitales y en streaming ya está disponible, sin embargo, la versión física saldrá a la venta el 1 de octubre.

ebecerril@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos