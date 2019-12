El guitarrista John Frusciante vuelve a los Red Hot Chilli Peppers tras 10 años de ausencia

Estados Unidos.- Luego de diez años de haber tomado caminos diferentes, ahora los Red Hot Chilli Peppers, una de las bandas de rock más exitosas de los noventas y principios del milenio, vuelven a presumir su formación tradicional, pues anunciaron el regreso del guitarrista John Frusciante a la banda.

Fue en 2009 cuando Frusciante dejó la banda, frustrado por la pausa de dos años que en ese momento habían acordado los otros miembros del grupo: el vocalista Anthony Kiedis, el bajista "Flea" y el baterista Chad Smith. Entonces acudieron Josh Klinghoffer, quien ya había apoyado a los Red Hot Chilli Peppers como segundo guitarrista en la gira del disco "Stadium Arcadium" (2006), y quien se quedó como miembro permanente del grupo en sustitución de Frusciante.

Pues ahora, a través de su cuenta oficial de Instagram, la banda anunció la partida de Klinghoffer, y el regreso de Frusciante como guitarrista principal del grupo, lo que provocó la emoción y la alegría de todos sus fans alrededor del mundo.

A pesar de que Frusciante no es un miembro fundador del grupo, sí fue una parte crucial de la banda y estuvo presente en sus etapas más exitosas; primero a principios de los noventas, cuando encontraron la fama internacional gracias al disco "Blood Sugar Sex Magik" (1991), y a su popular sencillo "Give It Away".

Y después, a principios del nuevo milenio, fue uno de los responsables del éxito del disco "Californication" (1999), que los devolvió a los primeros planos del rock mundial, y que continuaron con "By The Way" (2002) y "Stadium Arcadium" (2006), ambos trabajos con grandes críticas y bien recibidos por los fanáticos.

Al contrario, los dos discos que la banda grabó tras la salida de Frusciante, "I'm with You" (2011) y "The Getaway" (2016), fueron recibidos con malas críticas y repudio, y no trascendieron demasiado en la historia del grupo.