Ciudad de México.- Cuando se trata de lujos y excentricidades, Fofo Márquez, influencer y blogger mexicano, se pinta solo. Llamó la atención desde su incursión en las redes sociales por su contenido tan ostentoso, pues comparte su estilo de vida sin ninguna reserva.

A sus 23 años Fofo ha sido blanco de cyberbullying por su amor a los animales exóticos, pero, a pesar de constantes escándalos, le ha representado notoriedad y miles de seguidores.

El llamado “niño millonario”, hijo de uno de los hombres más ricos del país, quien se dedica al negocio de las gasolineras, heredó el buen paladar, pues dejó a un lado las fotos con felinos en peligro de extinción para llenar la galería de su Instagram con instantáneas donde posa con botellas de lujosa marca de champaña.

El derroche en suntuosas fiestas sin parangón queda plasmado en cada una de sus fotografías, donde aparece junto a una botella tradicional de vino espumoso y en algunas otras con botellas edición especial.

En un posteo deja ver cómo abrió una botella de Moët con ayuda de su tarjeta American Express Centurion, a la cual sólo tienen acceso un selecto grupo de tan solo 25 familias en México. Pero ¿qué tiene de especial ese champán que atrae al influencer? o ¿será que se ha vuelto un embajador de la marca?.

Durante una entrevista con el youtuber Dominguero, se le puede ver al acérrimo rival del rapero guanajuatense Santa Fe Klan, con una bata blanca confesar que se baña en su jacuzzi con una botella de champaña.

Yo de que vengo tipo aquí a relajarme. ¡Ya habrás escuchado de que a la Moët le decimos el famoso shampoo!. Le dicen así porque literal yo cuando me baño, me baño con Moët, me doy baños de Moët”. presumió.