¿Fabiola Campomanes entraría a un intercambio de parejas como en ‘El juego de las llaves’? Esto dice ella

México.- La actriz Fabiola Campomanes tiene en común con su personaje de Bárbara en la serie “El juego de las llaves” ser mujeres actuales, atrevidas y libres, pero ¿haría un trío o un intercambio de parejas? Te sorprenderá su respuesta.

El personaje que interpreta Fabiola en la serie de Amazon Prime Video “El juego de las llaves”, es una mujer dueña de sus decisiones a quien no le importa el qué dirán ni quedar bien con nadie.

Bárbara, papel que interpreta Campomanes en la serie, es una mujer con un negocio de banquetes que va para arriba, además su esposo es un político de izquierda, muestra qué pasa luego de que en la primera temporada ella y su pareja aceptan ser más abiertos en su relación y terminan incluyendo a una tercera persona: se trata de la maestra de sus dos hijos.

La actriz habló en una entrevista para El Universal sobre lo controversial que puede resultar para la sociedad mexicana su personaje tan liberal.

Fabiola Campomanes participa en la segunda temporada de ‘El juego de las llaves’. Foto: Instagram

“Me encanta este personaje porque es una mujer fuerte, decidida, que sabe lo que quiere y no teme ir por aquello que aún no tiene. Es una mujer auténticamente libre y a gusto con sus decisiones y eso en ocasiones puede causar escozor en aquellos que no son libres y que se guían por prejuicios y el ‘qué dirán’”, explicó Fabiola.

De alguna manera mi personaje reivindica a muchas mujeres que como ella, toma el control de la situación”, agregó la actriz.

La actriz confiesa que no descarta probar cosas distintas respecto al sexo, como su personaje en la serie de Amazon Prime Video. Foto: Instagram

No se cierra a un trío como en ‘El juego de las llaves’

Aunque hay similitudes entre Fabiola y su personaje, la actriz confesó que nunca ha participado en un intercambio de parejas, ni ha tenido una relación de tres, pero tampoco lo descarta.

Desde joven me he considerado una mujer libre, atrevida pero sobre todo entrona y aun con eso a lo largo de la vida me he topado con prejuicios que yo misma me he auto impuesto, por la educación o lo que sea”.

Fabiola compartió que hacer esta serie también le enseñó a no juzgar y a saber que no hay decisiones equivocadas, sino la que le funcione a cada quien es la correcta. “Yo hoy quizá no he hecho ciertas cosas que mi personaje sí, pero tampoco me cierro a la posibilidad porque estamos aquí para atrevernos, experimentar y sobre todo vivir.

Reprimirnos no ayuda en nada. Así que si bien yo hoy no hago cosas tan liberales como mi personaje, uno nunca sabe en el futuro”, indicó.

‘El juego de las llaves’ muestra la liberación de la mujer

Para la actriz uno de los grandes aportes de la serie es mostrar que las mujeres también tienen derecho a disfrutar de su sexualidad como quieran.

“Bendita vida las mujeres cada vez nos liberamos más, no solo de la sociedad y de cómo están constituidas ciertas leyes, sino la mujer también se ha liberado de sus propios prejuicios y de esa educación machista que muchas veces reprime”, expresó.

La serie "El juego de las llaves" estrenó su segunda temporada este 16 de septiembre a través de la plataforma de Amazon Prime Video.

