¿El miedo no anda en burro? Yuridia teme ser detenida y solicita amparo

México.- Yuridia Francisca Gaxiola Flores, cantante conocida como Yuridia, promovió un amparo contra cualquier orden de aprehensión, detención o presentación que pretenda ejecutar en su contra la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, la Representación Social de la Federación notificó al juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Augusto Octavio Mejía Ojeda, que no ha solicitado hasta hoy alguna orden de captura contra la artista.

La demanda de garantías fue promovida el pasado 27 de septiembre y se admitió a trámite tres días después.

En sus alegatos, Yuridia pidió la protección para que no se ejecute “la orden de aprehensión, detención o presentación” que pueda existir en su contra. No obstante, no se explican los motivos por los que pueda estar siendo investigada por la FGR.

Yuridia saltó a la fama en 2005 como participante de la cuarta edición del reality show La Academia, donde obtuvo el segundo lugar.

Al momento, Yuridia no ha dado explicación alguna de por qué existiría una orden de aprehensión o presentación en su contra. De hecho, su última publicación es una foto de uno de sus conciertos que forman parte de su gira Desierto Tour 2019.