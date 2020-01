El peor trabajo que tuve fue volteando hamburguesas: Lupillo Rivera

México.- Para el cantante Lupillo Rivera no toda la vida ha sido fama, en sus inicios y por necesidad tuvo un trabajo donde aguantó regaños preparando hamburguesas, lo que siempre recuerda porque no le agradó.

Así lo confesó ‘Al volante’ con el Escorpión Dorado, con quien paseó por las calles de Hollywood, donde ‘armaron un relajo’ que llamó la atención de algunos ciudadanos que los reconocieron.

Todos pensaríamos que el trabajo más pesado por el que Lupillo pasó fue el de albañil, pero no fue así, fue el que tuvo en Mc Donald’s, el cual tuvo que aceptar por necesidad.

El peor peor que nunca me ha gustado que siempre recuerdo ese trabajo fue el… trabajé en el Mc Donald’s dos semanas, era el que volteaba las hamburguesas y como yo no sabía mucho de ese jale... la carne está congelada y yo la descongelaba y me regañaban, la ponía en el lavamanos para que se estuviera descongelando y no: ‘es directo así en el comal’”, recordó el ‘Toro del corrido’.