¡Tiembla Shakira! Chiquis Rivera logra vientre plano con remedio casero

Ciudad de México.- Chiquis Rivera, la hija de la fallecida Jenni Rivera, se convirtió en tendencia en redes sociales por un video en el que presume su vientre plano moviendo las caderas al estilo de Shakira.

La cantante de 35 años de edad aseguró en el video que bajó varios kilitos de más con un remedio casero: tomar agua caliente con limón cada mañana.

También agregó que consume ciertos suplementos alimenticios para bajar de peso y modelar su prominente figura.

Inclusive en la televisión y en las redes sociales de programas como “Suelta la Sopa” y “Chisme No Like”, reprodujeron el video de Chiquis Rivera y su cintura ‘a la Shakira’.

Aunque Chiquis Rivera asegura que su vientre plano es producto de una buena alimentación, ejercicio y el remedio casero de agua caliente con limón, el doctor Víctor Gutiérrez aumentó la polémica tras publicar unas fotos con la cantante.

En su cuenta de Facebook @Dr. Victor Gutierrez Surgical Clinic, el cirujano plástico subió este lunes 3 de mayo, dos fotos en las que aparece con Chiquis Rivera, en la descripción sólo puso el texto: “A very special visit @chiquis” (“Una visita especial @chiquis”).

Ni Chiquis Rivera ni el doctor han contado el motivo de su encuentro, pero fue en la página de "Chisme No Like" donde se confirmó la cirugía a la que fue sometida la hija de “La Gran Señora”.

En el espacio conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain se recordó cuando descubrieron el procedimiento quirúrgico de Chiquis Rivera a mediados del año 2020.

Según los presentadores, Chiquis Rivera fue intervenida en diciembre pasado, justo antes de que fuera vista con su ex pareja, el cantante Lorenzo Méndez en Texas y en medio de los rumores de un supuesto embarazo.

En su página oficial de Facebook, se informa que Víctor Gutiérrez es un cirujano plástico que tiene su dirección en Tijuana, Baja California.

“Su experiencia y su personal médico son la mejor opción si estás considerando una cirugía estética, reconstructiva o un procedimiento cosmético” se lee como parte de la descripción del doctor egresado de Universidad Autónoma de Baja California.

Es miembro certificado de la Mexican Board of Plastic surgery. Hizo su residencia en el Hospital Universitario Hadassah Ein Karem de Jerusalén completando seis años de especialidad logrando su título como cirujano general en un año y medio, y después recibir su título mayor en Cirugía plástica estética y reconstructiva.

Los seguidores y detractores de Chiquis Rivera, dudan que su remedio de agua caliente con limón, sana alimentación y ejercicio, hayan hecho maravillas con su cuerpo, y aseguran que se sometió a una liposucción.

Sin embargo, Chiquis Rivera se defiendió y a través de una historia en su cuenta de Instagram, volvió a repetir que su remedio casero, recomendado por su abuelita, sí es lo que le está ayudando a bajar de peso y no una lipo como algunos piensan.

Pero la cuenta de Instagram de "Chisme No Like", afirma que Chiquis Rivera sigue mintiendo y se cuestionaron por qué la cantante engaña a sus fans.

A pesar de todas las evidencias que presentamos en #ChismeNoLike la primogénita de #JennyRivera no afrontó la verdad. ¿Cuánto tiempo más seguirá engañando a sus fans?", es lo que escribió "Chisme No Like" en su post sobre Chiquis Rivera.