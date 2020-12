‘El sangrado vino de un golpe craneal’: María León revela fatal caída que sufrió al hacer pole dance

CDMX.- Además de la música y la actuación, María León ha compartido que tiene una pasión por el pole dance; sin embargo, hace poco esto le provocó un fatal accidente que la llevó a estar con parálisis facial por dos meses.

En una entrevista con la periodista Fernanda Familiar, la exvocalista de Playa Limbo reveló la terrible caída que tuvo mientras hacía una rutina.

María León compartió que cayó del tubo de cabeza y comenzó a sangrar, en un principio pensó que se había fracturado la nariz, pero luego corrió con su pareja a preguntarle si tenía todos su dientes.

Caigo de cabeza y arriba de mí caen mis pompis. A la hora que caigo escucho que algo truena y cuando me levanto siento caliente, dije ‘me rompí la nariz’. Corrí con mi ex pareja y le digo ‘dime que tengo todos los dientes’. Tenía todo lleno de sangre”, confesó.

La también actriz de inmediato pensó en su trabajo, pues pensó que si se había quedado chimuela la podían correr de una serie que se encontraba filmando.

Le rogaba al doctor ‘por favor, vamos a decir que tuve un choque, porque si la producción sabe que me caí del tubo me van a correr’. Porque firmas un contrato de que no expones a cosas de peligro, pero para mí no era tan peligroso, para mí era mi rutina de ejercicio diaria”.