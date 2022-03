Alejandra Ambrosi: 'Fue todo un reto ser Doña Paulita', madre de Vicente Fernández

CDMX.- Entre la polémica por la salida de la serie “El Último Rey” serie que retrata la vida de Vicente Fernández, los actores se mantienen al margen y comparten el proceso de llevar a la vida sus personajes, tal es el caso de Alejandra Ambrosi quien se encarga de mostrar la influencia de Doña Paula Gómez, en el éxito del ‘Charro de Huentitán’.

En entrevista, Ale compartió lo mágico que fue todo el proceso, y cómo llegó el papel a su vida.

“El proyecto me lo ofrecieron de la manera más mágica que se puede ofrecer a un actor: Me habló el señor Juan Osorio, me ofreció el personaje, y digo mágicamente porque la mayoría de los actores negociamos y cuando sucede, esto se agradece”.

Sentí muchísima emoción, me encanta siempre entregarme a la investigación; me eché todas las entrevistas donde habla de su mamá, y ahí me di cuenta del vínculo que tuvieron, que era muy fuerte”.

Para Alejandra, el que Doña Paula no haya visto el éxito de su hijo, fue de las cosas más conmovedoras.

Los padres de Vicente Fernández. Foto: Especial

“No lo vio triunfar, y a partir de ahí, del libro sobre su vida es que también pude entender el contexto, entender que venían de una familia con problemas económicos”.

Para la actriz, el retratar la relación de su madre con su esposo Ramón, fue otra de las aristas.

(Su padre) Tenía alcoholismo, problemas de adicción, vivían en una situación precaria, pero supo luchar y salir adelante”, enfatizó.

La serie de Juan Osorio se divide en dos líneas del tiempo, entre el pasado y el presente, lo que permitirá hilar la historia.

“Me centré en capturar la esencia de este vínculo entre Vicente, de este gran amor entre ambos y es lo que traté de transmitir”.

El reto de Ambrosi fue la época, aterrizar a los modismos de la época.

No me había tocado interpretar a una mujer de la década de los 40’s, con un contexto tan diferente al mío, en donde las mujeres tenían un destino definido, era lo que le tocó, como que para mí ubicarse en ese contexto, era entrarle sin juicio”, reiteró.

El acento, la musicalidad, la música en ese tiempo, fue otro de los procesos a trabajar.

“Encontrar su musicalidad, para mí era importante que no hablara como yo, sino que tuviera otro ritmo, otra manera de pensar. Eso me ayudó a entrar al personaje”, finalizó.

Alejandra Ambrosi. Foto: Cortesía

Ale se encuentra trabajando en la serie, que se extenderá todo este año y ya confirmaron segunda temporada.

“Me gusta ponerme en los zapatos de las demás personas, y gracias a eso me gusta entender y no juzgar a las personas. Con ella fue así”, finalizó.

Vicente Fernández con su familia. Foto: Especial

“El Último Rey” se transmite de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Las estrellas.