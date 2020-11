Eleazar Gómez le pidió matrimonio a Tefi Valenzuela, pero ella dudó y la atacó

México.- La última semana, el actor de Televisa, Eleazar Gómez, ha sido tendencia. Salieron a la luz las fotografías que muestran el momento en el que le pidió matrimonio a su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela, quien dudó, lo que él no soportó y al llegar a su departamento la golpeó e intentó asfixiarla.

Al parecer, la pareja salió a cenar en un restaurante de Santa Fe, donde Eleazar Gómez le propuso matrimonio a la cantante y modelo peruana, quien se mostró emocionada, pero siempre dudando, ya que su relación comenzaba a ser tóxica.

El actor se dio cuenta y cuando regresaron al departamento de ella, el hermano de Zoraida Gómez comenzó a jalonearla, a golpearla, e incluso intentó asfixiarla, pero ella pidió ayuda a los vecinos que acudieron y la pusieron a salvo y luego llamaron al 911.

Según TvNotas, una amiga de la pareja contó detalles exclusivos de lo que pasó. Primero dijo que se hicieron novios en julio pasado y a los pocos días Eleazar se fue a vivir con Tefi, como es conocida la peruana, pero su relación comenzó a volverse tóxica.

En la imagen antes del ataque se puede ver cómo Tefi lucía sorprendida pero feliz, recibió el anillo y le respondió con un abrazo y beso. pero no imaginó que él notó que ella dudó. Foto: TvNotas.

Tefi nos contó que Eleazar ya empezaba a violentarla de manera verbal, que la hacía menos, la humillaba e insultaba constantemente, y que en las últimas semanas empezó a estar mal la relación, pero tenía miedo a represalias”, contó la amiga.

La amiga contó que Eleazar tenía serios problemas con el alcohol, pues apenas se toma una copa, se pelea con todo el mundo en público.

La amiga de la ex pareja contó que la peruana no ponía fin a la relación porque Eleazar le rogaba para que lo perdonara y le prometía que no volvería a pasar y así se mantenía, tranquilo y cariñoso.

Pero llegó el peor momento cuando regresaron de cenar y el actor de la telenovela ‘Atrévete a soñar’ le reprochó que dudara en aceptarlo.

Eleazar notó que Tefi no estaba muy contenta, y aunque en ese momento no le dijo nada, cuando llegaron al departamento de ella, él le empezó a reclamar que por qué estaba distante, que no le había dado importancia al hecho de que él le pidiera matrimonio, se enfureció y se puso muy agresivo, como loco, empezó a gritarle groserías, de pu&# no la bajaba, la humillaba y la amenazó con matarla”.

Stephani mostró las mordidas y golpes que le dio Eleazar por haber dudado de casarse con él. También intentó estrangularla. Foto: Especial.

Tefi estaba aterrada por el arranque bipolar de él, así que trató de ignorarlo y se empezó a ponerse la pijama para dormirse, pero de repente Eleazar la jaloneó y comenzó a desgarrarle la ropa, la tiró hacia la cama y empezó a insultarla y a decirle que la iba a matar; obvio fue el momento en el que Tefi entró en pánico, pues él comenzó a apretarle el cuello”, agregó la amiga.

Eleazar Gómez amenazó con deportar a Stephanie Valenzuela

La amiga en común de la ex pareja contó que Tefi estaba en shock, le pasó todo por la mente; le contó que sólo trató de cubrirse los golpes y gritó muchas veces para pedir ayuda.

¡Sintió que moriría! Fue muy fuerte, incluso mientras Tefi nos contó lo que pasó, aún temblaba de miedo y no paraba de llorar”.

Agregó que Tefi le contó que no supo de dónde logró zafarse de Eleazar, y fue cuando salió corriendo del departamento gritando y pidiendo ayuda.

Como pudo, salió corriendo del departamento, y Eleazar salió tras ella insultándola y gritándole que si se iba, se pondría más violento, que la mataría o que la deportaría, pues ella es de Perú; afortunadamente, al salir Tefi, ya estaba ahí uno de sus vecinos que escuchó los gritos”.

La modelo peruana le contó a su amiga que a días de iniciado su noviazgo con Eleazar Gómez, se volvió tóxico. Foto: Especial.

Pero al ver a los policías, Eleazar Gómez empezó a negar todo, pero al verse acorralado cambió de actitud y le pidió a Tefi que lo perdonara, que no procediera legalmente, pero ella se negó.

Ella le dijo que no lo perdonaba; él se volvió a poner agresivo y la volvió a amenazar frente a la policía, le dijo que cuando esto pasara, la iba a matar”, finalizó la amiga para TvNotas.

MDHT