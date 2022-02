México.- Eleazar Gómez no ha querido abordar abiertamente frente a los medios de comunicación su experiencia tras ser acusado de violencia por quien fuera su novia, Tefi Valenzuela, por lo cual incluso estuvo preso.

En los primeros encuentros que ha tenido el actor Eleazar Gómez con la prensa, luego de salir del reclusorio por haber golpeado a su novia, no ha querido hacer muchas declaraciones, o se le ve incómodo en sus respuestas.

Esta vez acudió a un evento en el que fue anunciado para apoyar a niños con cáncer, y ahí respondió algunas preguntas a los reporteros que se dieron cita, aunque fue criticado por su actitud.

Entre las preguntas que le hicieron a Eleazar Gómez, fue si ha habido un cambio en su vida, luego de estar preso.

“Vivir una experiencia así, por supuesto que tiene que haber un cambio, por supuesto… ¿cómo lo describiría? Un Eleazar más tranquilo, positivo, consciente y feliz de tener esta nueva oportunidad", respondió.

Expresó que lleva 10 meses en terapia, y es algo que continuará haciendo, pero al preguntarle si ha sentido alguna diferencia se notó bastante incómodo, y dijo: “Eso es parte de mi vida personal, pero mira, te lo voy a contestar”, actitud que fue criticada por los conductores del programa “Ventaneando”, ‘como si hiciera un favor’, expresaron.

No he sentido ninguna diferencia, en este momento no estoy en ninguna relación sentimental y tampoco estoy pensando si voy a tener una relación sentimental pronto o no, no está dentro de mis planes”, expresó Eleazar.