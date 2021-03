Recluso revela que el actor Eleazar Gómez tenía trato especial en la cárcel

México.- El actor Eleazar Gómez estuvo en la cárcel durante casi 5 meses tras ser acusado por su novia Stephanie Valenzuela por violencia familiar; el pasado jueves 25 de marzo el actor salió luego de que un juez ordenara su libertad condicional.

Sin embargo, durante su estancia en el Reclusorio Norte, un recluso, excompañero de Eleazar, contó para las cámaras del programa "Suelta la Sopa", los privilegios que tenía el actor. Entre las cosas que reveló, dijo que tenía un cocinero que le preparaba sus alimentos.

El no comía comida de ahí dentro del reclusorio, el no comía comida.. él tenía su propio cocinero", dijo el recluso.

Además contó que dormía en una celda aparte de los demás, y que no convivía con la gente del reclusorio.

Es una persona muy déspota, muy grosera, y muy aislado a los demás, no hablaba con nadie... un 'qué onda' o 'qué hubo'".

Uno de los conductores de "Suelta la Sopa", reveló además que también se dijo que Eleazar podía ver televisión, por la que pagaba unos 50 pesos a la semana.

Agregaron que en sus últimos momentos dentro del reclusorio, el actor vivió una mezcla de sentimientos, pues a veces se le escuchaba llorar y otras veces se había puesto a cantar.

¿Tendrá trabajo ahora que está libre?

Luego de que este jueves el actor Eleazar Gómez recuperara su libertad tras permanecer en la cárcel casi 5 meses, el futuro para el actor es incierto.

Sin embargo, el productor Juan Osorio, quien actualmente encabeza la telenovela de Televisa "¿Qué le pasa a mi familia?", afirmó que él sí le daría trabajo a Eleazar, pues piensa que todos merecen una segunda oportunidad. "Es un chavo que creo que ya aprendió la lección y le va a servir mucho”, señaló el productor.

El último trabajo de Eleazar Gómez fue en la telenovela 'El mexicano y el güero', junto a Itatí Cantoral. Foto: Instagram

Ahora es el productor Nicandro Díaz quien también opina sobre próximos proyectos con Eleazar Gómez.

Tras enterarse que el actor ya había salido de la cárcel, el productor fue cuestionado por la prensa sobre si se pondría en contacto con él.

"Probablemente... hay que estar con la gente con la que uno tiene lazos, yo tengo lazos con él, los he tenido profesionales, afectivos; lo que sucedió fue algo lamentable", expresó, sin embargo agregó que la vida sigue, según se ve en un video publicado en la cuenta de Youtube del periodista Edén Dorantes.

Respecto a qué opina de que le hayan otorgado la libertad condicional, que deberá recibir terapia y sobre el daño que debe pagar a 'Tefy' Valenzuela, dijo que así funciona la justicia.

"Creo que debe de atenderse... si va a tener este proceso de curación qué bien por él y por la gente que lo rodea y que lo queremos, y si va a tener una multa económica, pues así funcionan las leyes. Igual hay un daño que no se quita con nada, pero si hay que pagar pues no hay otra manera de hacerlo, así funciona la justicia", expresó.

Sin duda esta vivencia le va a dejar (a Eleazar) muchos aprendizajes", expresó el productor Nicandro Díaz.

Sobre si volvería a contratarlo, dijo que primero hay que pensar en el papel. "Primero que nada tiene que ver el personaje... no he pensado si lo contrataría o no", y aclaró que es algo que tiene que opinar también la empresa.

Es un acto de humildad declararse culpable, independientemente de que lo sea... si se declaró culpable debe serlo".

El productor Nicandro Díaz, quien trabajó con Eleazar Gómez en la telenovela "La mexicana y el güero", que transmitió Televisa, agregó que a veces la gente en redes sociales 'crucifica' a quienes atraviesan por situaciones como la de este actor, pero dijo que si él ya lo está pagando y se va a tratar "no sé qué más quiere la gente".