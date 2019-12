Elenco de 'Friends' está de luto. Falleció importante miembro de la serie

Estados Unidos.- La compositora Allee Willis, coautora de la canción "I'll be there for you" que se popularizó por ser el tema principal de la mítica serie de televisión de los noventas "Friends", falleció este miércoles 25 de diciembre debido a un paro cardiaco. Tenía 72 años de edad.

De acuerdo con la información de la BBC, Willis nació y creció en Detroit, y a pesar de que estudió periodismo y nunca aprendió a leer música, se convirtió en la autora de numerosos hits musicales que vendieron más de 60 millones de discos alrededor del mundo, según información de su página web.

De hecho, y además de componer el intro de "Friends" que se convirtió en uno de los temas televisivos más reconocidos de todos los tiempos, también ayudó a componer el éxito "September" de la banda Earth, Wind & Fire, además de su otro sencillo, "Boogie Wonderland".

En su exitosa carrera musical, Willis ganó dos premios Grammy, uno por la película "Policía de Beverly Hills" (1984), protagonizada por Eddie Murphy, y otro por el muscial de Broadway "El Color Púrpura". Además, estuvo nominada al Emmy por el tema de "Friends", pero al final la estatuilla se la llevó "Star Trek: Voyager".

Apenas el año pasado, Allee Willis fue introducida al Salón de la Fama de los Compositores.