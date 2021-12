Nueva York.- Entre pleitos y discusiones, Elisa Beristain y Javier Ceriani informaron en una transmisión en vivo que se contagiaron de la variante Ómicron de COVID por lo que se quedaron 'atrapados' en Nueva York.

Los conductores el progama Chisme No Like compartieron en una transmisión en vivo que fueron invitados a Nueva York, donde iban a aprovechar para grabar algunos promocionales en sitios emblemáticos como el Rockefeller Center, Central Park y Times Square, pero tuvieron que parar todo debido a que dieron positivo a COVID.

Elisa Beristain, quien aparece despeinada y de mal humor, constantemente estuvo reclamando a su compañero Javier Ceriani porque dejaba el celular demasiado cerca y no quería que le hiciera 'close up', precisamente por no estar bien 'arreglada'.

Javier Ceriani explicó que decidió hacerse una prueba rápida de COVID debido a que comenzó a ver que había muchos casos y al salir a pasear en Nueva York, en todos lados veía letreros que hacían pruebas de test para coronavirus.

Una gran sorpresa resultó recibir el resultado de la prueba, pues le informaron a través de su celular que había dado positivo a COVID, de la variante Ómicron.

Me hice el test de COVID, la prueba rápida y, música de tensión, di positivo de coronavirus... es la sensación más fea del mundo que te llegue a tu celular 'usted está positivo'", contó Ceriani.

Los conductores de Chisme No Like dijeron que no tienen síntomas graves tras contagiarse de Ómicron. Captura de video

Tras esto le avisó a Elisa Beristain y tanto ella como las demás personas de su equipo acudieron a hacerse las pruebas de PCR.

“Cuando me entero y veo comadres que soy positiva es una sensación que, no puedes... y sobre todo se me vino a la mente las últimas noticias (contagios en Miss Mundo y otros)… y ahora somos nosotros”, expresó Elisa Beristain.

Elisa explicó que compartía una suite muy cómoda con su compañera Fátima, pero debido a que ella y Javier fueron los únicos que se contagiaron, tuvieron que compartir una habitación más pequeña, algo que ya les ha traído algunos problemas, como es evidente en le video, pues constantemente se estaban peleando.

Elisa reflexionó sobre lo que pudo haber pasado para que se contagiaran, pues aseguró que es muy cuidadosa y toma las precauciones debidas.

“El error es bien sencillo... nos relajamos, nos sentimos empoderados... me sentí que ya eran dos años de pandemia, que no hemos ido de vacaciones…”, explicó.

Ceriani interrumpió a su compañera conductora, para dar su opinión sobre su contagio.

Es una soberbia pensar que no te va agarrar por más que te cuides, te podés cuidar todo, pero es una soberbia querer controlar a una pandemia que es caprichosa, andá a saber dónde lo agarramos”, dijo Javier.

Ceriani agregó que este ‘bicho’ es muy raro, pues incluso explicó que tomaron en los mismos vasos con algunos de sus compañeros, quienes no se contagiaron.

Elisa Beristain se molestó con su compañero Ceriani por acercarle mucho la cámara, debido a que no lucía muy bien. Captura de video

Los conductores de Chisme No Like deberán estar en aislamiento durante 10 días, esto por que ya tienen su esquema de vacunación completo, incluso Elisa ya tiene el refuerzo, debido a una condición médica, por lo que no podrán pasar la Navidad con sus seres queridos.

Ambos aseguraron que no tienen síntomas graves, por lo que seguirán trabajando en su programa Chisme No Like.

