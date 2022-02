Elizabeth Gutiérrez sorprende al defender a William Levy y hablar de su separación

Estados Unidos.- A un mes de que William Levy anunciara su separación de Elizabeth Gutiérrez, y de que usuarios de redes sociales estuvieran especulando el motivo del truene y esparciendo rumores de infidelidad, es la modelo quien decidió dar la cara para frenar toda la ola de comentarios acerca de su fallida relación.

Fue a través de redes sociales, que la madre de los hijos del actor rompió su silencio y envió un contundente mensaje en el que curiosamente sale en defensa de su ex pareja y confirma la culminación de su relación, y subrayó que detrás de sus razones no hay culpables.

La también actriz posteó una instantánea donde aparece toda su familia, y decidió acompañar la imagen con unas líneas donde asegura lamentar la ola de especulaciones y duras críticas de las que hasta sus hijos han sido víctimas, desde que se dio a conocer su separación.

Elizabeth pidió a todos sus seguidores e internautas en general que paren los ataques hacia William pues, aseguró, es el hombre más importante, quien siempre vela por el bien de su familia y a quien siempre deseará lo mejor en todos los aspectos.

Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos... no hay culpable en esta situación, no me alegro de ataques a su persona... no lo agradezco... él es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar todos los días. Deseo siempre lo mejor para él, amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí...", expresó.