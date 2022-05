Ella es Belinda Schüll, mamá de Belinda, a la que Christian Nodal llamó mantenida

México.- Belinda Schüll Moreno ha apoyado a Belinda desde el día uno de su carrera musical y actoral. Y ahora, tras el rompimiento de su compromiso con Christian Nodal, salió en su defensa, aunque ello le costó que la llamaran “explotadora y mantenida”.

Desde el rompimiento de su hija con el cantante de 23 años, doña Belinda se ha pronunciado con supuestas indirectas a Nodal, quien, cansado de los ataques, expuso mensajes en los que dice que desde el día que dejó de darle dinero a su ex prometida, ese día se le acabó el amor por él.

A raíz de esta polémica, el nombre de doña Belinda Schüll Moreno ha cobrado relevancia y hay quienes se preguntan su profesión a qué se dedica.

Desde que Belinda era una niña, la señora de 57 años ha apoyado su carrera, sin descuidar a su familia, la cual se mantiene sólida.

Cuenta con un perfil en Instagram, donde cuenta con 218 mil seguidores. Lo que más comparte con sus fans son momentos en familia, sus viajes, moda y los logros de Belinda.

Es de ascendencia francesa y española, nació en Toulouse, Francia, y es hija del torero francés Pierre Schüll y la española Juana Moreno.

Está casada con Ignacio Peregrín Gutiérrez, con quien tuvo a Belinda en 1992 y cuatro años después dio a luz a Ignacio Peregrín Schüll.

Cuando la cantante era pequeña, la pareja decidió mudarse a México para expandir su negocio, pero también se dio la oportunidad de que Belinda incursionara en la telenovela “Amigos x Siempre”.

Además de representar a su hija, lo hace con otros artistas como parte del CEO de Joy Music Entertainment, en donde tiene la oportunidad de ser una plataforma para nuevos talentos. Cuenta con la experiencia como productora de música y televisión.

Luego de la polémica en la que Christian Nodal le respondió por decirle naco, seguidores y haters revivieron la opinión de una maquillista que trabajó con Belinda y su madre,a la que describió como controladora.

A través de TikTok, la maquillista aseguró que la mamá de la cantante la controla en su vida personal y profesional.

La maquillista GaboPhotoBox fue contratada en la presentación de una colección de Belinda para arreglar a las modelos en el desfile.

Contó que durante el trabajo, pudo ver claro que no es Belinda la que decide, sino su mamá, quien reprobaba o rechazaba todo.

Explicó que el equipo de trabajo se alarmó cuando la mamá de Belinda llegó al evento.

Recordó que la señora cambió todo, mandó corregir el maquillaje de varias modelos.

Nosotros ya teníamos adelantadas a varias modelos y pues entra ‘mamá Beli’ y se sintió así como el silencio. La señora española, con una súper personalidad, muy educada, muy guapa, pues sí llegó, y muy seria, revisó todo y fue de: ‘ese look no me gusta, eso no, eso no va con eso’... yo me imaginaba que Belinda iba a llegar a hacer eso y no, fue su mamá”, concluyó la maquillista.