Ella es Karen Vega, la joven oaxaqueña que saldrá en la portada de Vogue y conquista el mundo de la moda

Oaxaca.- La modelo mexicana, Karen Vega, está conquistando el mundo de la moda y ahora la joven oaxaqueña saldrá en la portada de Vogue.

Karen Vega tiene tan solo 18 años y ya está rompiendo todos los estereotipos y conquistando el mundo de la moda internacional.

La joven ha logrado el sueño de posar para una de las revistas más importantes de la industria: Vogue.

Karen nació en la ciudad de Oaxaca de Juárez, ubicada en la región de Valles Centrales; en este lugar recibió una invitación del director creativo y diseñador oaxaqueño Pompi García y del fotógrafo Enrique Leyva para participar en una producción que se llamó ‘Realismo mágico’.

Ellos tenían la idea de mostrar más piel morena y nativa en sus proyectos, y les pareció que yo podría ayudarlos a complementar las imágenes que tenían pensadas. Me sentí muy emocionada porque siempre me han gustado las fotos, pero siempre me las había hecho informalmente”, dijo Karen Vega a la revista Vogue México.