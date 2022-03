Ella es ‘La Potranquita’, la guanajuatense estuvo con Don Cheto en ‘Tengo talento, mucho talento’

Pénjamo, Guanajuato.- La noche de este martes, “La Potranquita”, se presentó en el programa de televisión, con lo que logró hacer realidad uno de sus sueños.

Se trata de un espectáculo de televisión con mucha audiencia latina y tiene como finalidad crear oportunidades para convertir a aficionados con talento e intérpretes desconocidos, en personalidades del mundo del espectáculo, gracias al voto del público.

Alma Rosa Rodríguez Honesto, mejor conocida como Monse, de 34 años, cuenta cómo fue que empezó el gusto por la música y el canto, teniendo como primera muestra, el coro de la capilla de la comunidad Ex Hacienda La Calle, lugar de donde es originaria.

“Desde que tenía 7 años me encantaba ir a misa para ver tocar a las muchachas del coro de la iglesia”, platicó.

Asegura que en su familia no hay alguien más que le guste la interpretación de la música como a ella.

Alma Rosa Rodríguez Honesto, conocida como ‘La Potranquita’, quiere ser cantante reconocida. Foto: Especial.

“En mi familia a nadie le gusta la música como a mí, por eso le pregunto a mi mamá que si soy de la familia o por qué salí más loca de todos; soy la oveja negra, pero quiero que se sientan orgullosos de eso”, señaló.

Monse estudió la carrera de Licenciatura en Mercadotecnia hasta el tercer semestre y por obras del destino estuvo desempeñándose como servidor público 10 años en Pénjamo y el estado de Guanajuato.

Posteriormente contrajo nupcias con Leonel Morales Mendoza con el que tiene 3 hijos, para luego irse de visita a Estados Unidos, donde radica actualmente.

“Me casé y me vine a vivir a Buena Park, California, de hecho, sólo venía de visita a ver a mi abuelita, pero al final me quedé”.

Alma Rosa además de ser cantante, es ama de casa y cuida de sus tres hijos por el día y por las noches sale a cantar a restaurantes, jaripeos y fiestas privadas.

“Tengo 3 hijos, uno de 8 años, otro de 3 años y el pequeño de 2 años, soy ama de casa, pero por las noches me dedico a cantar, se gana muy bien y es algo que me encanta hacer”, narró.

Es ama de casa y cuida de sus tres hijos por el día y por las noches sale a cantar. Foto: Especial.

Uno de sus sueños comenta “La Potranquita” es regresar a Pénjamo como una cantante reconocida que pueda representar a su pueblo en cualquier lugar del mundo.

“Tengo muchos sueños, pero uno de ellos es regresar a mi Pénjamo, regresar siendo alguien en la música, representando a Pénjamo aquí, allá y más allá, eso es uno de mis sueños de tantos”.

“Y quiero que mi gente se sienta bien orgullosa de lo que he logrado, porque me siento afortunada de lo que estoy haciendo ya que en un año que empecé a desempeñarme como cantante, he logrado mucho y se que puedo dar más”, finalizó la penjamense antes de entrar al programa de televisión.