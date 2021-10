Conoce a la actriz mexicana que es parte de ‘El juego del calamar’

Corea.- Muchas cosas rodean el éxito de ‘El juego del calamar’ y uno de ellos es su talento artístico, entre el que se encuentra una mexicana.

Se trata de la tapatía Carla Ávila, que desde hace cuatro años radica en las tierras de oriente, y decidió buscar oportunidades en la actuación en Corea.

Nació en Guadalajara en 1993, y mientras estudiaba ingeniería y finanzas, decidió viajar a Seúl para después, vivir en Corea del Sur para adentrarse en la actuación.

La histrión se enteró del casting, y decidió buscar la oportunidad, aunque fue rechazada en la primera ocasión, no se rindió hasta quedar en el papel.

Me rechazaron la primera vez, no estaban buscando a una mujer con bubbies grandes y acá en Corea del Sur casi no hay, me volvieron a llamar, hice la prueba y me quedé”, platicó.