‘Ella es mi tía’: Michelle Salas quiere hacer las pases con Frida Sofía

México.- La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, Michelle Salas, le dejó claro a su tía Frida Sofía que no le guarda ningún rencor, por el contrario, espera una reconciliación con ella.

Michelle Salas, de 30 años, quien radica en la ciudad de Nueva York, visitó México para asistir a la Global Gift Gala, un evento que se organizó para recaudar fondos a la Fundación Eva Longoria, la noche del pasado 19 de noviembre, evento al que asistió con su madre.

Durante su estancia en el país aprovechó para visitar a su bisabuela, Silvia Pinal, y aunque en la alfombra roja del evento, Michelle habló sobre su relación con su tía Frida Sofía, también admitió que podría reconciliarse con ella si la hija de Alejandra Guzmán lo quisiera.

A mí me encantaría (reconciliarme) si ella quiere pero pues no sé. Yo no soy una persona rencorosa, la verdad es que es parte de mi personalidad y de mi boca nunca va a salir algo hiriente o algo malo hacía ella. Aunque yo no soy responsable de ella, es su madre… yo puedo ser su prima, es más ella es mi tía por cierto entonces, pues no tengo porqué preocuparme por ella”, confesó.